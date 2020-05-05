Супрун прокоментувала медреформу Зеленського. Фото: LIGA.net

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Медична реформа в Україні зазнає змін. Другий етап медреформи, започаткованої колишнім міністром охорони здоров’я Уляною Супрун, не влаштовує президента Володимира Зеленського, тому він вирішив її змінити.

Такі дії голови держави прокоментувала сама колишня очільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун. Вона вважає, що влада зробила «боягузливий крок у минуле», а називаючи це покращенням, вона бреше усім українцям і медикам та зневажає їх. Про це Супрун написала на свої сторінці у Facebook.

На думку Супрун, головна мета таких дій влади — сподобатись українцям, зокрема медикам, але при такому підході справжня трансформація системи охорони здоров’я не може бути втілена.

Не можна трансформувати рівень медичної допомоги у лікарнях та поліклініках, коли ти дивишся на медиків, як на електорат/потенційний ризик для місцевих виборів восени, — зазначила вона.

Колишня очільниця МОЗ додала, що і президент Зеленський, і нардеп Михайло Радуцький, і міністр охорони здоров’я Максим Степанов захищають виключно власні політичні інтереси та прагнуть зберегти свої позиції серед медичної еліти та фармацевтичної мафії.

На думку Супрун, нова медреформа Зеленського полягає у тому, що медикам пропонують зрівнялівку і рабство, а пацієнтам — страх, страждання і смерть. Водночас Зеленський і його оточення залишатимуться з високими рейтингами та закордонними клініками.

Вона закликала українців вимикати телевізор та починати розуміти наслідки власних рішень.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що другий етап медреформи Супрун не передбачає достатнього фінансування екстреної допомоги, багатопрофільних лікарень, онкологічних центрів, госпіталів для ветеранів, більшості дитячих лікарень, психіатричної та туберкульозної служб. Окрім того, президент лякає безробіттям 50 тис. медиків.