Медицинская реформа в Украине. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/n137731-nazad-v-buduschee-vozvrat-k-staroy-medicinskoy-sisteme-dobet-zdravoohranenie-nardep.html

Ракурс

Медицинская реформа в Украине подверглась жесткой критике, но некоторые нардепы считают, что возврат к старой медицинской системе окончательно добьет украинское здравоохранение.

Нардеп из фракции «Голос» Александра Устинова утверждает, что отмена медицинской реформы приведет к тому, что из государственного бюджета снова будут выделяться средства на содержание пустых коек в огромных больницах, главные врачи которых имеют собственные яхты, сообщает нардеп в Facebook.

Устинова в качестве примера приводит элитную больницу «Феофания», у главврача которой пять заместителей и 52 повара. В гараже главврача есть снегоход для развлечений. Устинова уточнила, что главврач всю жизнь проработал в государственных больницах, но сумел накопить достаточно денег на покупку дорогих транспортных средств.

Нардеп считает, что отмена медицинской реформы — это победа старой системы, представители которой и дальше хотят «пилить» бюджеты, в то время, как порядочным врачам с мизерной зарплатой приходится принимать от пациентов «благодарность» в виде денег.

Устинова считает, что денег на реформу хватит, если Минздрав не будет покупать костюмы и другие средства защиты по завышенным ценам.

Если Кабмин завтра проголосует за отмену реформы, то это приведет к коллапсу системы, ведь около 60% медучреждений уже успели перейти на новую систему. Устинова предполагает, что отмена реформы приведет к перераспределению средств между медучреждениями, а это может оставить медиков без зарплат в ближайшие месяцы.

Нардеп заявила, что она располагает информацией, что для отката медреформы в Кабмине хотят назначить «своего» человека на должность руководителя Национальной службы здоровья, который будет заниматься данным вопросом.

Как ранее писал «Ракурс», министр здравоохранения Максим Степанов во время сегодняшнего брифинга заявил, что с 1 июня Минздрав введет новые принципы финансирования медучреждений.