NASA показало масштабное таяние ледников в Антарктиде. Фото: Pexels

https://racurs.ua/n137732-nasa-pokazalo-masshtabnoe-tayanie-lednikov-v-antarktide-video.html

Ракурс

NASA, американское космическое агентство, продемонстрировало, как изменилось состояние ледяного покрова Гренландии и Антарктики за последние 16 лет, с 2003 по 2019 годы.

Выяснилось, что чистая потеря льда в Антарктиде, наряду с сокращением ледяного покрова Гренландии, привела к повышению уровня моря на 0,55 дюйма (14 миллиметров). Это составляет почти треть от общего подъема уровня моря. Видео таяния ледников опубликовано на YouTube-канале организации.

Снимки сделаны с помощью самого совершенного лазерного прибора для наблюдения Земли, который когда-либо летал в космосе. Он был запущен в 2018 году для проведения подробных глобальных измерений высоты, в том числе над замерзшими районами Земли. Лазерный альтиметр позволяет получить плотную карту измерений изменений толщины ледяного щита в течение года с точностью до сантиметра.

Затем полученные данные сравнили с данными периода 2003−2009 годов. Ученые смогли рассчитать плотность ледяных щитов и общую потерю массы льда.

Исследование показало, что ледяной щит Гренландии теряет в среднем 200 гигатонн льда в год, а ледяной щит Антарктиды — 118 гигатонн льда в год. Потеря льда на окраинах Антарктиды происходит из-за потепления океана. При этом в восточной части Антарктиды был замечен прирост ледников.

Ранее сообщалось, что изменение климата приведет к тому, что через 20 лет в летнее время года в Арктике не будет льда. Сейчас быстрее всего температура меняется в районе Шпицбергена.