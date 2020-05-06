Коронавірус в армії. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n137783-u-zsu-bilshist-zarajenyh-viyskovoslujbovciv-vje-podolaly-covid-19.html

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У Збройних силах України 30 осіб хворіють на гостру респіраторну хворобу COVID-19, яку спричиняє коронавірус SARS-CoV-2.

За час пандемії вже одужали 49 осіб, хвороба забрала життя двох осіб. На ізоляції і самоізоляції наразі знаходяться 257 осіб. У найближчі три доби у 97 осіб особового складу закінчується ізоляція. Про це сьогодні повідомило командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.

З минулу добу коронавірусну інфекцію COVID-19 підхопив один військовий з Одеської області. Представника ЗСУ лікують вдома під наглядом медичної служби. Медики заявляють, що симптоми коронавірусу в бійця відсутні, стан його здоров’я задовільний.

Командування Медичних сил ЗСУ нагадало, що найчастіше військовослужбовці заражаються коронавірусом тоді, коли спілкуються з людьми, які не входять до кола осіб, з якими вони спілкуються щодня або мешкають разом. Військових закликають залишатися вдома у час, вільний від служби.

Нагадаємо, в Україні коронавірус діагностували у 13 тис. 184 осіб, із них 905 дітей та 2 тис. 251 медпрацівник. За останню добу інфікування підтвердили у 487 осіб.