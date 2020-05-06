Коронавирус в армии. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n137783-v-vsu-bolshinstvo-zarajennyh-voennoslujaschih-uje-preodoleli-covid-19.html

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В Вооруженных силах Украины 30 человек болеют острой респираторной болезнью COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

За время пандемии уже выздоровели 49 человек, болезнь унесла жизни двух человек. На изоляции и самоизоляции сейчас находятся 257 человек. В ближайшие три дня у 97 человек личного состава заканчивается изоляция. Об этом сегодня сообщило командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

С минувшие сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 подхватил один военный из Одесской области. Представителя ВСУ лечат дома под наблюдением медицинской службы. Медики заявляют, что симптомы коронавируса у бойца отсутствуют, состояние его здоровья удовлетворительное.

Командование Медицинских сил ВСУ напомнило, что чаще всего военнослужащие заражаются коронавирусом тогда, когда общаются с людьми, которые не входят в круг лиц, с которыми они общаются каждый день или живут вместе. Военных призывают оставаться дома в свободное от службы время.

Напомним, в Украине коронавирус диагностировали у 13 тыс. 184 человек, из них 905 детей и 2 тыс. 251 медработник. За последние сутки инфицирование подтвердили у 487 человек.