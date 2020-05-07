Києво-Печерська лавра, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n137839-koronavirus-u-kyievo-pecherskiy-lavri-u-moz-poyasnyly-chomu-vyyavlyaut-novyh-hvoryh-video.html

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Коронавірусну хворобу COVID-19 у Києво-Печерській лаврі виявили у ще 17 осіб.

Це люди, які контактували з пацієнтами, що захворіли два-три тижні тому, заявив під час сьогоднішнього відеобрифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За словами Степанова, ці особи перебували на самоізоляції, після завершення якої вони пройшли ПЛР-тестування, котре показало наявність коронавірусу.

Степанов зазначив, що в органів місцевого самоврядування є повноваження за поданням санітарного лікаря Києва посилити карантин локально — на території заповідника Києво-Печерська лавра.

Усі алгоритми, які повинні це робити, в нас зроблені. Тому, я думаю, що буде відповідне рішення органів місцевої влади, тому що це саме їхні повноваження, — зазначив міністр.





Нагадаємо, у Києво-Печерській лаврі коронавірусною хворобою COVID-19 інфікувалися вже понад 130 осіб.