Громадський транспорт в Україні. Фото: Слово і Діло

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Карантин в Україні запроваджений до 22 травня, проте певні обмеження можуть бути зняті й пізніше. Зокрема, це стосується роботи громадського транспорту. Навіть після зняття обмежень він працюватиме за новими правилами.

У період до 22 травня він працюватиме в обмеженому режимі, як і зараз. Після 22 травня громадським транспортом зможе користуватися ширше коло українців. Про це розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі «Сніданку з 1+1».

За його словами, після зняття обмежень увесь транспорт функціонуватиме «в рамках нової реальності». Це означає, що буде введений тотальний масочний режим, у місцях великого скупчення людей запровадять температурний скринінг, а сам транспорт будуть посилено дезінфікувати.

Водночас у Міністерстві інфраструктури не знають, коли запрацює метро. За словами Криклія, ситуація з запуском метрополітену складніша, ніж з громадським транспортом. Наразі відомство вирішує, як можна буде контролювати у метро кількість осіб, які зайшли у вагон. Організація такого процесу перевірки вимагає певного часу, тому до запуску метро в Україні з 22 травня просто не готові.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що через послаблення карантину з наступного понеділка кількість місць у громадському транспорті необхідно збільшити.