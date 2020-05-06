Новини України: Шмигаль повідомив деталі, як працюватиме бізнес і громадський транспорт із 11 травня

https://racurs.ua/ua/n137794-karantyn-dlya-biznesu-zavershytsya-z-11-travnya-u-transporti-perevozytymut-bilshe-ludey-shmygal.html

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Карантин для бізнесу в Україні, який було запроваджено 12 березня через спалах коронавірусу, завершиться з 11 травня. Сьогодні під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що перші обмеження для підприємців скасують з наступного понеділка.

До 11 травня бізнес має бути готовим до роботи в нових умовах. Міністерство охорони здоров’я готує рекомендації, як це зробити. Важливо дослухатись до порад, які надходять від бізнесу і людей, щоб це було організовано і на практиці працювало коректно, — заявив Шмигаль на засіданні Кабміну 6 травня.

За його словами, МОЗ доопрацює урядову постанову № 211 (яка регламентує запровадження карантину в Україні) і внесе до неї зміни з новими правилами роботи бізнесу.

Новий варіант постанови оприлюднять сьогодні вечері на сайті уряду, — повідомив Шмигаль.

Прем'єр додав, що з наступного понеділка кількість місць у громадському транспорті необхідно збільшити.

Із 11 травня кількість місць в громадському транспорті має бути збільшена. Адже через ослаблення карантину більшій кількості українців доведеться добиратися на роботу. Запуск транспорту плануємо робити в рамках адаптивного карантину. Тут спільна відповідальність з місцевою владою, — зауважив глава уряду.

Він наголосив на необхідності діяти поступово і реагувати на питання безпеки. Також очільник Кабміну заявив про відповідальність влади на місцях.