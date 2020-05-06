Громадський транспорт у Києві. Фото: slovoidilo.ua

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Наземний громадський транспорт у Києві працюватиме в обмеженому режимі до 22 травня.

До цієї дати транспорт у столиці їздитиме в обмеженому режимі. Також у Києві збільшать кількість маршрутів у ті райони, які сьогодні мало охоплені. Збільшення маршрутів стосуватиметься транспорту, а бізнес, який починає роботу, також повинен вирішити питання з підвезенням своїх робітників до місця роботи. Про це 6 травня під час онлайн брифінгу заявив міський голова Віталій Кличко.

Мер зазначив, що підземка в столиці відкриється за рішенням Кабінету міністрів. Градоначальник наголосив, що не варто чекати, що наземний транспорт і метрополітен повноцінно запрацюють в один день. Кличко додав, що приміський транспорт уряд пообіцяв запустити в першу чергу — із початком послаблень обмежувальних заходів.

Нагадаємо, карантин в Україні продовжили до 22 травня, проте починаючи з 11 травня влада почне ослаблювати обмеження. У Кабміні наголосили, що деякі обмежувальні заходи залишаться і після зняття карантину. А роботу метрополітену планують відновити лише наприкінці червня — на початку липня.