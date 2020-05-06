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Ракурс
Общественный транспорт в Киеве. Фото: slovoidilo.ua

Кличко сообщил, когда в Киеве полноценно заработает общественный транспорт

6 мая 2020, 12:51
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Наземный общественный транспорт в Киеве будет работать в ограниченном режиме до 22 мая.

До этой даты транспорт в столице будет ездить в ограниченном режиме. Также в Киеве увеличат количество маршрутов в те районы, которые сегодня мало охвачены. Увеличение маршрутов будет касаться транспорта, а бизнес, который начинает работу, также должен решить вопрос с подвозом своих рабочих к месту работы. Об этом 6 мая во время онлайн брифинга заявил городской голова Виталий Кличко.



Мэр отметил, что подземка в столице откроется по решению Кабинета министров. Градоначальник подчеркнул, что не стоит ожидать того, что наземный транспорт и метрополитен полноценно заработают в один день. Кличко добавил, что пригородный транспорт правительство пообещало запустить в первую очередь — с началом послаблений ограничительных мер.

Напомним, карантин в Украине продлили до 22 мая, однако начиная с 11 мая власть начнет ослаблять ограничения. В Кабмине подчеркнули, что некоторые ограничительные меры останутся и после снятия карантина. А работу метрополитена планируют восстановить только в конце июня — начале июля.

Источник: Ракурс


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