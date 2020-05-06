Украинская армия заняла 27 место в рейтинге самых сильных войск мира. Фото: Brd24.com

https://racurs.ua/n137785-ukrainskaya-armiya-zanyala-27-mesto-v-reytinge-samyh-silnyh-voysk-mira-global-firepower.html

Ракурс

Украинская армия в 2020 году заняла 27 место в рейтинге самых сильных войск мира по версии Global Firepower. Всего в рейтинг включены армии 138 стран. Рядом с Украиной разместились армии Тайваня и Алжира.

Следует отметить, что в прошлом году Вооруженные силы Украины заняли в данном рейтинге 29 позицию. Рейтинг опубликован на веб-сайте Global Firepower.

Первую позицию в рейтинге сильнейших армий занимают США. На втором месте расположилась Россия. Тройку лидеров замыкает Китай. На четвертом и пятом местах оказались соответственно армии Индии и Японии.

В самом низу рейтинга находятся армии Сомали, Либерии и Бутана.

Среди европейских стран армия Украины по силе находится на девятом месте. Самыми сильными европейскими армиями считаются войска Франции, Великобритании и Италии. Самые слабые армии в Европе у Эстонии, Словении и Латвии.

Как ранее писал «Ракурс», министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что ВСУ нуждаются в модернизации и переходе на современные системы вооружения.