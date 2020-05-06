Збройні сили України займають 27 місце у рейтингу самих сильних армій світу. Фото: Brd24.com

https://racurs.ua/ua/n137785-zbroyni-syly-ukrayiny-zaymaut-27-misce-u-reytyngu-samyh-sylnyh-armiy-svitu-global-firepower.html

Ракурс

Збройні сили України у 2020 році зайняли 27 місце у рейтингу найсильніших армій світу за версією Global Firepower. Всього до рейтингу включено армії 138 країн. Поруч із Україною розташувалися армії Тайваню і Алжиру.

Слід зазначити, що минулого року ЗСУ зайняли у даному рейтингу 29 позицію. Рейтинг опублікований на веб-сайті Global Firepower.

Першу позицію у рейтингу найсильніших армій займають США. На другому місці розташувалася Росія. Трійку лідерів замикає Китай. На четвертому і п’ятому місцях опинилися відповідно армії Індії та Японії.

У самому низу рейтингу опинилися армії Сомалі, Ліберії та Бутану.

Серед європейських країн армія України за силою перебуває на дев’ятому місці. Найсильнішими європейськими арміями вважаються війська Франції, Великої Британії та Італії. Найслабші армії в Європі у Естонії, Словенії та Латвії.

Як раніше писав «Ракурс», міністр оборони України Андрій Таран заявив, що ЗСУ мають потребу в модернізації і переході на сучасні системи озброєння.