Новости Украины: Шмыгаль сообщил детали, как будет работать бизнес и общественный транспорт с 11 мая

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Карантин для бизнеса в Украине, который был введен 12 марта из-за вспышки коронавируса, завершится с 11 мая. Сегодня на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что первые ограничения для предпринимателей отменят со следующего понедельника.

К 11 мая бизнес должен подготовиться для работы в новых условиях. Министерство здравоохранения готовит рекомендации, как это сделать. Важно прислушиваться к советам, которые поступают от бизнеса и людей, чтобы это было организовано и на практике работало корректно, — заявил Шмыгаль на заседании Кабмина 6 мая.

По его словам, Минздрав доработает правительственное постановление № 211 (регламентирующее введение карантина в Украине) и внесет в него изменения с новыми правилами работы для бизнеса.

Новый вариант постановления обнародуют сегодня вечером на сайте правительства, — сообщил Шмыгаль.

Премьер добавил, что со следующего понедельника количество мест в общественном транспорте необходимо увеличить.

После 11 мая количество мест в общественном транспорте должно быть увеличено. Ведь из-за ослабления карантина большему количеству украинцев придется добираться на работу. Запуск транспорта планируем делать в рамках адаптивного карантина. Здесь совместная ответственность с местной властью, — отметил глава правительства.

Он подчеркнул, что необходимо действовать постепенно и оценивать вопросы безопасности. Также глава Кабмина заявил об ответственности власти на местах.