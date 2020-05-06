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Ракурс
В Николаевской области от удара молнии погиб подросток. Фото: odnews.info

В Николаевской области от удара молнии погиб подросток — ГСЧС

6 мая 2020, 13:51
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Погиб подросток от удара молнии в Николаевской области. Инцидент произошел на открытой местности за селом Татьяновка Березнеговатского района вчера, 5 мая, около 19.46 вечера.

Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть в результате попадания молнии. Погибший подросток 2005 года рождения, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.



В ГСЧС напомнили о правилах поведения во время грозы:

  • нельзя выходить из дома, закрыть окна, двери и дымоходы, исключить сквозняк в помещении, держаться подальше от электропроводки, антенн, окон, дверей;
  • отключить все электроприборы в доме, а также выключить мобильный телефон;
  • избегать возвышенностей и открытых незащищенных мест, металлических или сетчатых ограждений;
  • на открытом пространстве необходимо присесть в сухую яму или траншею. Тело должно иметь меньше точек соприкосновения с землей, нельзя ложиться на землю;
  • в лесу необходимо укрыться на участке с низкорослыми деревьями;
  • нельзя во время грозы находиться в воде и вблизи водоема;
  • нельзя во время грозы заниматься спортом на открытом воздухе;
  • нельзя во время грозы ехать на велосипеде или мотоцикле. Необходимо прекратить движение и переждать грозу на расстоянии около 30 м от транспортного средства;
  • в автомобиле во время грозы необходимо закрыть окна и опустить автомобильную антенну. Двигаться во время грозы на автомобиле не рекомендуется;
  • при возникновении шарообразной молнии необходимо сохранять спокойствие и не двигаться. Нельзя приближаться и касаться шаровой молнии.

Источник: Ракурс


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