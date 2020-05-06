В Николаевской области от удара молнии погиб подросток. Фото: odnews.info

https://racurs.ua/n137793-v-nikolaevskoy-oblasti-ot-udara-molnii-pogib-podrostok-gschs.html

Ракурс

Погиб подросток от удара молнии в Николаевской области. Инцидент произошел на открытой местности за селом Татьяновка Березнеговатского района вчера, 5 мая, около 19.46 вечера.

Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть в результате попадания молнии. Погибший подросток 2005 года рождения, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС напомнили о правилах поведения во время грозы: