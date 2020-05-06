Местные выборы в Украине пройдут 25 октября. Фото: Прямий

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Местные выборы в Украине, которые запланированы на осень 2020 года, отменять не будут. Несмотря на эпидемию коронавируса, выборы состоятся.

Согласно закону, местные выборы запланированы на 25 октября 2020 года. Именно в этот день они и будут проведены. Об этом 6 мая рассказал народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Корниенко, передают УНН.

По его словам, любая информация о переносе, отмене или невозможности проведения выборов из-за нехватки денег — ложь. Он также призвал не верить фейкам о проведении досрочного голосования.

Страна может начинать к ним готовиться. В принципе страна уже начинает к ним готовиться, — рассказал нардеп.

Он отметил, что сейчас несправедливо менять правила Избирательного кодекса, ведь до выборов осталось не так много времени. Поэтому основные позиции Избирательного кодекса сохраняются.

При этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак по-прежнему надеется, что в октябре 2020 года местные выборы пройдут на всей территории Украины, включая временно оккупированные отдельные районы Донецкой и Луганской области.

Как сообщалось, избиратели до сих пор поддерживает провластную партию «Слуга народа». Наибольшее количество украинцев готовы отдать голоса и оппозиционным силам — ОПЗЖ, «Европейской солидарности» и «Батькивщине».