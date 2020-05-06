Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня. Фото: Прямий

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Місцеві вибори в Україні, які заплановані на осінь 2020 року, скасовувати не будуть. Попри епідемію коронавірусу вибори відбудуться.

Відповідно до закону, місцеві вибори заплановані на 25 жовтня 2020 року. Саме в цей день вони і будуть проведені. Про це 6 травня розповів народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко, передають УНН.

За його словами, будь-яка інформація про перенесення, скасування або неможливість проведення виборів через брак грошей — брехня. Він також закликав не вірити фейкам про проведення дострокового голосування.

Країна може починати до них готуватися. В принципі країна вже починає до них готуватися, — розповів нардеп.

Він зазначив, що зараз несправедливо міняти правила Виборчого кодексу, адже до виборів залишилося не так багато часу. Тому основні позиції Виборчого кодексу зберігаються.

Водночас керівник Офісу президента України Андрій Єрмак продовжує сподіватися, що в жовтні 2020 року місцеві вибори пройдуть на всій території України, включаючи тимчасово окуповані окремі райони Донецької і Луганської області.

Як повідомлялося, виборці досі підтримують провладну партію «Слуга народу». Найбільша кількість українців готові віддати голоси й опозиційним силам — ОПЗЖ, «Європейській солідарності» і «Батьківщині».