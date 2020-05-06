Ремонт дорог в Киеве. Фото: nashkiev.ua

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Ремонт дорог в Киеве не прекращался во время ограничений, которые были введены в рамках коронавирусного карантина.

Коммунальщики сейчас занимаются ремонтом 14 мостов и путепроводов столицы. Капитальный ремонт автодоровцы осуществляют на девяти улицах. Кроме того, на 12 улицах продолжается средний ремонт. Эти улицы не ремонтировали по 30−40 лет. Об этом 6 мая мэр заявил во время онлайн-брифинга.

По словам мэра, сейчас идет капремонт на проспектах Степана Бандеры, Любомира Гузара, улицах Покровской, Пушкинской, Золотоворотской, Никольско-Ботанической. Также коммунальщики на неделю раньше завершили ремонт участка между улицей Иорданской и путепроводом на улице Богатырской. На Борщаговском путепроводе начался второй этап ремонта. Кроме того, дорожники завершают реконструкцию улицы Туполева.

Кличко выразил уверенность, что в 2020 году удастся отремонтировать 1 тыс. дорог в Киеве из общего количества дорог в 1 тыс. 667 км. Кроме того, дорожникам еще нужно работать на восстановлением и ремонтом дворов, межквартальных проездов, мостов и развязок.

Напомним, городской голова Киева Виталий Кличко заявлял, что к началу мая будут завершены ремонтные работы части Борщаговского путепровода и будет открыто движение по всем полосам в направлении центра Киева. После этого дорожники начнут ремонт второй части моста.