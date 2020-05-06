Ремонт доріг у Києві. Фото: nashkiev.ua

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Ремонт доріг у Києві не припинявся під час обмежень, які були введені у рамках коронавірусного карантину.

Комунальники наразі займаються ремонтом 14 мостів та шляхопроводів столиці. Капітальний ремонт автодорівці здійснюють на дев’яти вулицях. Крім того, на 12 вулицях триває середній ремонт. Ці вулиці не ремонтували по 30−40 років. Про це 6 травня мер заявив під час онлайн-брифінгу.

За словами мера, зараз триває капремонт на проспектах Степана Бандери, Любомира Гузара, вулицях Покровській, Пушкінській, Золотоворітській, Микільсько-Ботанічній. Також комунальники на тиждень раніше завершили ремонт ділянки між вулиці Йорданською і шляхопроводом на вулиці Богатирській. На Борщагівському шляхопроводі розпочався другий етап ремонту. Крім того, дорожники завершують реконструкцію вулиці Туполєва.

Кличко висловив впевненість, що в 2020 році вдасться відремонтувати 1 тис. доріг у Києві із загальної кількості доріг у 1 тис. 667 км. Крім того, дорожникам ще треба працювати на відновленням та ремонтом дворів, міжквартальних проїздів, мостів і розв’язок.

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко заявляв, що до початку травня будуть завершені ремонтні роботи частини Борщагівського шляхопроводу і буде відкрито рух по всіх смугах у напрямку центру Києва. Після цього дорожники розпочнуть ремонт другої частини мосту.