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«Слуга народу» може дозволити приховувати позашлюбних дітей, на яких записані статки держчиновників — “Голос”

«Слуга народу» готова скасувати антикорупційну реформу Зеленського заради норми про приховування позашлюбних дітей

6 тра 2020, 13:19
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«Слуга народу» готова скасувати антикорупційну реформу президента Володимира Зеленського заради норми про приховування позашлюбних дітей. Про це заявили у політичній партії «Голос», наголошуючи, що такі норми у законодавство проштовхує партія влади.

Парламентський комітет, в якому більшість складають «Слуги народу», скоріше за все схвалить зміни до закону про запобігання корупції, які розв’яжуть руки корупціонерам, — запевняють у прес-службі опозиційної політсили.

У «Голосі» переконані, що зміни до антикорупційного законодавства, дозволять:

  • - не декларувати майно дітей, які не проживають разом з батьками, оскільки до 1 червня «Слуги народу» мають вперше подати декларації.

  • - не подавати декларації радникам в Офісі президента, що є величезним корупційним ризиком.

На думку опозиційних нардепів, у пропрезидентській партії вирішили, що «можна просто сховати свої статки, записавши їх на дітей».

Точно так робив Янукович, у якого був величезний автопарк в Межигір’ї, хоча він користувався лише кількома автомобілями. Решта була для любих синочків, — нагадали у «Голосі».

Також там додали, що радники Офісу президента «ніби працюють ледь не як волонтери чи на громадських засадах».



Наприклад, якщо радник опікується енергетичною сферою і виступає фактично від імені президента, то ми маємо знати з якими статками він прийшов на посаду і з якими йде, — заявили у «Голосі».

Джерело: Ракурс


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