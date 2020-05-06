«Слуга народу» може дозволити приховувати позашлюбних дітей, на яких записані статки держчиновників — “Голос”

https://racurs.ua/ua/n137790-sluga-narodu-gotova-skasuvaty-antykorupciynu-reformu-zelenskogo-zarady-normy-pro-pryhovuvannya.html

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«Слуга народу» готова скасувати антикорупційну реформу президента Володимира Зеленського заради норми про приховування позашлюбних дітей. Про це заявили у політичній партії «Голос», наголошуючи, що такі норми у законодавство проштовхує партія влади.

Парламентський комітет, в якому більшість складають «Слуги народу», скоріше за все схвалить зміни до закону про запобігання корупції, які розв’яжуть руки корупціонерам, — запевняють у прес-службі опозиційної політсили.

У «Голосі» переконані, що зміни до антикорупційного законодавства, дозволять:

- не декларувати майно дітей, які не проживають разом з батьками, оскільки до 1 червня «Слуги народу» мають вперше подати декларації.

- не подавати декларації радникам в Офісі президента, що є величезним корупційним ризиком.

На думку опозиційних нардепів, у пропрезидентській партії вирішили, що «можна просто сховати свої статки, записавши їх на дітей».

Точно так робив Янукович, у якого був величезний автопарк в Межигір’ї, хоча він користувався лише кількома автомобілями. Решта була для любих синочків, — нагадали у «Голосі».

Також там додали, що радники Офісу президента «ніби працюють ледь не як волонтери чи на громадських засадах».