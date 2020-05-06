«Слуга народа» может позволить скрывать внебрачных детей, на которых числится состояние госчиновников - «Голос»

https://racurs.ua/n137790-sluga-naroda-gotova-otmenit-antikorrupcionnuu-reformu-zelenskogo-radi-normy-o-sokrytii.html

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«Слуга народа» готова отменить антикоррупционную реформу президента Владимира Зеленского ради нормы о сокрытии внебрачных детей. Об этом заявили в политической партии «Голос», отмечая, что внесение изменений в законодательство проталкивает партия власти.

Парламентский комитет, в котором большинство составляют «Слуги народа», скорее всего одобрит изменения в закон о предотвращении коррупции, которые развяжут руки коррупционерам, — уверяют в пресс-службе оппозиционной политсилы.

В «Голосе» убеждены, что изменения в антикоррупционное законодательство, позволят:

- не декларировать имущество детей, не проживающих вместе с родителями, поскольку до 1 июня «Слуги народа» должны впервые представить декларации;

- не подавать декларации советникам в Офисе президента, что является огромным коррупционным риском.

По мнению оппозиционных нардепов, в пропрезидентской партии решили, что «можно просто скрыть свое состояние, записав его на детей».

Точно так делал Янукович, у которого был огромный автопарк в Межигорье, хотя он пользовался только несколькими автомобилями. Остальные были для любимых сыновей, — напомнили в «Голосе».

Также там добавили, что советники Офиса президента «работают чуть ли не как волонтеры или на общественных началах».