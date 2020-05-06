Ракурсhttps://racurs.ua/
«Слуга народа» может позволить скрывать внебрачных детей, на которых числится состояние госчиновников - «Голос»
«Слуга народа» готова отменить антикоррупционную реформу Зеленского ради нормы о сокрытии внебрачных детейhttps://racurs.ua/n137790-sluga-naroda-gotova-otmenit-antikorrupcionnuu-reformu-zelenskogo-radi-normy-o-sokrytii.htmlРакурс
«Слуга народа» готова отменить антикоррупционную реформу президента Владимира Зеленского ради нормы о сокрытии внебрачных детей. Об этом заявили в политической партии «Голос», отмечая, что внесение изменений в законодательство проталкивает партия власти.
Парламентский комитет, в котором большинство составляют «Слуги народа», скорее всего одобрит изменения в закон о предотвращении коррупции, которые развяжут руки коррупционерам, — уверяют в пресс-службе оппозиционной политсилы.
В «Голосе» убеждены, что изменения в антикоррупционное законодательство, позволят:
- не декларировать имущество детей, не проживающих вместе с родителями, поскольку до 1 июня «Слуги народа» должны впервые представить декларации;
- не подавать декларации советникам в Офисе президента, что является огромным коррупционным риском.
По мнению оппозиционных нардепов, в пропрезидентской партии решили, что «можно просто скрыть свое состояние, записав его на детей».
Точно так делал Янукович, у которого был огромный автопарк в Межигорье, хотя он пользовался только несколькими автомобилями. Остальные были для любимых сыновей, — напомнили в «Голосе».
Также там добавили, что советники Офиса президента «работают чуть ли не как волонтеры или на общественных началах».
Если советник занимается энергетической сферой и выступает фактически от имени президента, мы должны знать с какими доходами он пришел на должность и с которыми идет, — заявили в «Голосе».