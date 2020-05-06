Когда возобновят авиарейсы за границу, рассказал МИД. Фото: politeka

https://racurs.ua/n137789-kogda-vozobnovitsya-aviasoobschenie-v-ukraine-rasskazali-v-mid.html

Ракурс

Авиасообщение в Украине летом полноценно не заработает. Возможно восстановление только внутренних рейсов, а вот международных полетов придется ждать дольше.

Сначала «очень осторожно» летом будут запускать внутренние рейсы. Решение о запуске международных полетов зависит не только от Украины, но и от готовности к такому шагу других государств. В частности, страны Евросоюза с мощными туристическими направлениями сейчас «ломают головы, как все это урегулировать», заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире канала «1+1».

Скажу сразу, что в течение лета полноценного международного авиасообщения не будет. Как было когда-то — не будет, — озвучил свой прогноз министр.

Вероятнее всего, что летать за границу украинцы смогут осенью, если не произойдет новой эпидемии.

Ожидаем, что с сентября мир будет приходить в себя. Хотя, есть скептики, которые считают, что осенью мир ожидает вторая волна коронавируса, — добавил Кулеба.

В свою очередь в Офисе президента заявили, что угроз для безвизового режима Украины с ЕС из-за коронавируса нет.

Ни от кого из наших собеседников я не слышал, что это станет основанием, чтобы закрыть границу для украинцев или, тем более, отменить безвизовый режим. Так же, как с другими — у нас безвиз не только с Евросоюзом, — цитирует пресс-служба офиса Зеленского заместителя главы ОП Игоря Жовкву.





Как известно, сейчас в Украине осуществляются только некоторые грузовые авиаперевозки, также летают чартеры, которые эвакуируют граждан.

Восстановить внутреннее транспортное сообщение в Украине власти планируют в конце июня — начале июля.