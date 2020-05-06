Израиль, Испания и Италия выходят из изоляции: первые фото о жизни после карантина

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Карантин в Израиле частично ослабили. Страна постепенно возвращается к нормальной жизни: власти разрешили возобновить автобусное сообщение после 20.00, ранее отмененное из-за вспышки коронавируса.

На следующей неделе в Израиле должны пустить поезда, другой общественный транспорт будет работать в прежнем режиме. Израильтяне могут посещать близких родственников, откроются гостиницы, парки, торговые центры, рынки, галереи, также разрешены занятия спортом на воздухе.

Испания с понедельника, 4 мая, начала первую фазу выхода из изоляции. Здесь населению позволили гулять и заниматься спортом на улице. Открыты парикмахерские, а рестораны продают еду только навынос. По данным испанского издания El Mundo, за семь недель карантина испанцы набрали в среднем 4−8 кг. С 11 мая в стране начнут работать небольшие магазины, отели, террасы кафе и ресторанов. Обязательным требованием остается соблюдение социальной дистанции.

С 4 мая в Италии частично сняли ограничения, действовавшие в стране почти два месяца из-за пандемии COVID-19. Многим итальянцам с понедельника разрешили отправиться на работу или выйти из дома, чтобы навестить родственников, после чего в соцсетях начали появляться фото первых за два месяца встреч дедушек и бабушек с внуками. Также итальянцам разрешили заниматься спортом на открытом воздухе.

Часть кафе в городах Италии начала торговать едой на вынос. Однако многие ограничения продолжают действовать, например, большинство магазинов не работают до 18 мая, а школы, кинотеатры и театры закрыты на неопределенный срок.