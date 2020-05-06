Суд отправил под домашний арест судью Криля. Фото: Варианты

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Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста судье Турковского районного суда Львовской области Луке Крилю.

Его отправили под круглосуточный домашний арест. Такое решение 6 мая приняла следственная судья Высшего антикоррупционного суда Вера Михайленко, сообщает «Слово и дело».

Подозреваемому запретили покидать место жительства, кроме случаев необходимости оказания ему медицинской помощи. Также суд обязал его являться по первому требованию, сообщать о смене места жительства и/или работы. Кроме того, Крилю запретили выезжать из Турковского района без разрешения суда и обязали его воздерживаться от общения со свидетелями, носить электронный браслет.

Криля подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Следователи считают, что судья требовал от гражданина взятку за содействие в непривлечение его к административной ответственности. В прокуратуре утверждают, что эту же лицо уже обвиняют по похожему делом. В декабре 2018 года судью уличили в получении 1 тыс. евро неправомерной выгоды.

Напомним, ранее Высший совет правосудия разрешил арестовать судью Луку Криля.