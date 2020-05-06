Суд відправив під домашній арешт суддю Кріля. Фото: Варіанти

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Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у виді домашнього арешту судді Турківського районного суду Львівської області Луці Крілю.

Його відправили під цілодобовий домашній арешт. Таке рішення 6 травня ухвалила слідча суддя Вищого антикорупційного суду Віра Михайленко, повідомляє «Слово і діло».

Підозрюваному заборонили залишати місце проживання, окрім випадків необхідності надання йому медичної допомоги. Також суд зобов’язав його прибувати за першою вимогою, повідомляти про зміну місця проживання та/або роботи. Окрім того, Крілю заборонили відлучатися з Турківського району без дозволу суду та зобов’язали його утримуватися від спілкування зі свідками, носити електронний браслет.

Кріля підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Слідчі вважають, що суддя вимагав від громадянина хабар за сприяння у не притягненні його до адміністративної відповідальності. У прокуратурі стверджують, що цю ж особу вже обвинувачують за схожою справою. У грудні 2018 року суддю викрили на отриманні 1 тис. євро неправомірної вигоди.

Нагадаємо, раніше Вища рада правосуддя дозволила арештувати суддю Луку Кріля.