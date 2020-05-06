Ізраїль, Іспанія та Італія виходять з ізоляції: перші фото про життя після карантину

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Карантин в Ізраїлі частково послабили. Країна поступово повертається до нормального життя: влада дозволила відновити автобусне сполучення після 20.00, раніше скасоване через спалах коронавірусу.

Наступного тижня в Ізраїлі повинні відновити залізничне сполучення, інший громадський транспорт працюватиме в попередньому режимі. Ізраїльтяни можуть відвідувати близьких родичів, відкриються готелі, парки, торгові центри, ринки, галереї, також дозволені заняття спортом на свіжому повітрі.

Іспанія з понеділка, 4 травня, почала першу фазу виходу з ізоляції. Тут населенню дозволили гуляти і займатися спортом на вулиці. Відкрито перукарні, а ресторани продають їжу тільки на виніс. За інформацією іспанського видання El Mundo, за сім тижнів карантину іспанці набрали в середньому 4−8 кг. З 11 травня в країні почнуть працювати невеликі магазини, готелі, тераси кафе і ресторанів. Обов’язковою вимогою залишається дотримання соціальної дистанції.

З 4 травня в Італії частково зняли обмеження, що діяли в країні майже два місяці через пандемію COVID-19. Багатьом італійцям з понеділка дозволили виходити на роботу або покинути дім, щоб відвідати родичів, після чого в соцмережах почали з’являтися фото перших за два місяці зустрічей дідусів і бабусь з онуками. Також італійцям дозволили займатися спортом на відкритому повітрі.

Частина кафе в містах Італії почала торгувати їжею на виніс. Однак багато обмежень продовжують діяти, наприклад, більшість магазинів не працюють до 18 травня, а школи, кінотеатри та театри закриті на невизначений термін.