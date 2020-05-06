Коли відновлять авіарейси за кордон, розповіло МЗС. Фото: politeka

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Авіасполучення в Україні влітку повноцінно не запрацює. Можливе відновлення лише внутрішніх рейсів, а от міжнародних польотів доведеться чекати довше.

Спершу «дуже обережно» влітку запускатимуть внутрішні рейси. Рішення щодо запуску міжнародних польотів залежить не лише від України, а й від готовності до такого кроку інших держав. Зокрема, країни Євросоюзу з найпотужнішими туристичними напрямками наразі «ламають голови, як все це врегулювати», заявив очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі каналу «1+1».

Скажу одразу, що впродовж літа повноцінного міжнародного авіасполучення не буде. Як було колись — не буде, — озвучив свій прогноз міністр.

Найімовірніше, що літати за кордон українці зможуть восени, якщо не станеться нової епідемії.

Очікуємо, що з вересня світ оговтуватиметься. Хоча є скептики, які вважають, що восени на світ чекає друга хвиля коронавірусу, — додав Кулеба.

У свою чергу в Офісі президента заявили, що загроз для безвізового режиму України з ЄС через коронавірус немає.

Від жодного нашого співрозмовника я не чув, що це стане підставою, щоб закрити кордон для українців чи, тим більше, скасувати безвізовий режим. Так само, як із іншими — ми маємо безвіз не лише з Євросоюзом, — цитує прес-служба офісу Зеленського заступника глави ОП Ігоря Жовкву.





Як відомо, наразі в Україні здійснюються лише деякі вантажні авіаперевезення, також літають чартери, які евакуюють громадян.

Відновити внутрішнє транспортне сполучення в Україні влада планує наприкінці червня — початку липня.