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У Миколаївській області блискавка вбила підлітка. Фото: odnews.info

У Миколаївській області блискавка вбила підлітка — ДСНС

6 тра 2020, 13:51
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Блискавка вбила підлітка в Миколаївській області. Інцидент стався на відкритій місцевості за селом Тетянівка Березнегуватського району вчора, 5 травня, близько 19.46 вечора.

Прибулі на місце події лікарі констатували смерть у результаті попадання блискавки. Загиблий підліток 2005 року народження, повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.



У ДСНС нагадали про правила поведінки під час грози:

  • не можна виходити з дому, закрити вікна, двері і димоходи, триматися подалі від електропроводки, антен, вікон, дверей;
  • відключити всі електроприлади в будинку, а також вимкнути мобільний телефон;
  • уникати височин і відкритих незахищених місць, металевих або сітчастих огорож;
  • на відкритій місцевості необхідно присісти у суху яму чи траншею. Тіло повинно мати якнайменше точок дотику із землею, не можна лягати на землю;
  • у лісі необхідно сховатися на ділянці з низькорослими деревами;
  • не можна під час грози перебувати у воді та поблизу водоймищ;
  • не можна під час грози займатися спортом на відкритому повітрі;
  • не можна під час грози їхати на велосипеді чи мотоциклі. Необхідно припинити рух і перечекати грозу на відстані близько 30 м від транспортного засобу;
  • в автомобілі під час грози необхідно закрити вікна і опустити автомобільну антену. Рухатися під час грози на автомобілі не рекомендується;
  • у разі виникнення кулеподібної блискавки необхідно зберігати спокій і не рухатися. Не можна наближатися і торкатися кулеподібної блискавки.

Джерело: Ракурс


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