У Миколаївській області блискавка вбила підлітка. Фото: odnews.info

https://racurs.ua/ua/n137793-u-mykolayivskiy-oblasti-blyskavka-vbyla-pidlitka-dsns.html

Ракурс

Блискавка вбила підлітка в Миколаївській області. Інцидент стався на відкритій місцевості за селом Тетянівка Березнегуватського району вчора, 5 травня, близько 19.46 вечора.

Прибулі на місце події лікарі констатували смерть у результаті попадання блискавки. Загиблий підліток 2005 року народження, повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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