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У Миколаївській області блискавка вбила підлітка. Фото: odnews.info
У Миколаївській області блискавка вбила підлітка — ДСНСhttps://racurs.ua/ua/n137793-u-mykolayivskiy-oblasti-blyskavka-vbyla-pidlitka-dsns.htmlРакурс
Блискавка вбила підлітка в Миколаївській області. Інцидент стався на відкритій місцевості за селом Тетянівка Березнегуватського району вчора, 5 травня, близько 19.46 вечора.
Прибулі на місце події лікарі констатували смерть у результаті попадання блискавки. Загиблий підліток 2005 року народження, повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
У ДСНС нагадали про правила поведінки під час грози:
- не можна виходити з дому, закрити вікна, двері і димоходи, триматися подалі від електропроводки, антен, вікон, дверей;
- відключити всі електроприлади в будинку, а також вимкнути мобільний телефон;
- уникати височин і відкритих незахищених місць, металевих або сітчастих огорож;
- на відкритій місцевості необхідно присісти у суху яму чи траншею. Тіло повинно мати якнайменше точок дотику із землею, не можна лягати на землю;
- у лісі необхідно сховатися на ділянці з низькорослими деревами;
- не можна під час грози перебувати у воді та поблизу водоймищ;
- не можна під час грози займатися спортом на відкритому повітрі;
- не можна під час грози їхати на велосипеді чи мотоциклі. Необхідно припинити рух і перечекати грозу на відстані близько 30 м від транспортного засобу;
- в автомобілі під час грози необхідно закрити вікна і опустити автомобільну антену. Рухатися під час грози на автомобілі не рекомендується;
- у разі виникнення кулеподібної блискавки необхідно зберігати спокій і не рухатися. Не можна наближатися і торкатися кулеподібної блискавки.
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