Вибори президента мали відбутися в Польщі 10 травня, фото: gov.pl

https://racurs.ua/ua/n137836-u-polschi-cherez-koronavirus-perenesly-vybory-prezydenta-dokument.html

Ракурс

Президентські вибори в Польщі, заплановані на 10 травня, через коронавірус перенесені на більш пізній термін.

Лідер правлячої партії «Закон і справедливість» Ярослав Качиньський та його партнер по коаліції лідер політичного об'єднання «Угода» Ярослав Говін повідомили про це у спільній заяві, опублікованій Польським агентством друку.

Після 10 травня й очікуваного скасування виборів Верховним судом, з огляду на те, що вони не були проведені, спікер Сейму Республіки Польща оголосить нові президентські вибори якомога швидше, — йдеться в заяві.

Зазначається, що, у зв’язку з епідеміологічною ситуацією, вибори будуть проведені поштою.

У заяві наголошується, що рішення про перенесення виборів було ухвалене «у зв’язку з відмовою опозиції від усіх конструктивних пропозицій».

Нагадаємо, у квітні Сейм Польщі ухвалив закон, згідно з яким президентські вибори можуть відбутися шляхом кореспонденційного голосування. Виборцям потрібно буде самостійно або за допомогою посередників кинути запечатаний конверт із бюлетенем та заявою про особисте таємне голосування у спеціально підготовлену поштову скриньку.