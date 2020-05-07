Выборы президента должны состояться в Польше 10 мая, фото: gov.pl

https://racurs.ua/n137836-v-polshe-iz-za-koronavirusa-perenesli-vybory-prezidenta-dokument.html

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Президентские выборы в Польше, запланированные на 10 мая, из-за коронавируса перенесены на более поздний срок.

Лидер правящей партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский и его партнер по коалиции лидер политического объединения «Согласие» Ярослав Говин сообщили об этом в совместном заявлении, опубликованном Польским агентством печати.

По истечении 10 мая и ожидаемой отмены выборов Верховным судом, ввиду того, что они не были проведены, спикер Сейма Республики Польша объявит новые президентские выборы как можно скорее, — говорится в заявлении.

Отмечается, что в связи с эпидемиологической ситуацией, выборы будут проведены по почте.

В заявлении подчеркивается, что решение о переносе выборов было принято «в связи с отказом оппозиции от всех конструктивных предложений».

Напомним, в апреле Сейм Польши принял закон, согласно которому президентские выборы могут состояться путем корреспондентского голосования. Избирателям предстоит самостоятельно или с помощью посредников бросить запечатанный конверт с бюллетенем и заявлением о личном тайном голосовании в специально подготовленный почтовый ящик.