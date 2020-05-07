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Выборы президента должны состояться в Польше 10 мая, фото: gov.pl
В Польше из-за коронавируса перенесли выборы президента (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n137836-v-polshe-iz-za-koronavirusa-perenesli-vybory-prezidenta-dokument.htmlРакурс
Президентские выборы в Польше, запланированные на 10 мая, из-за коронавируса перенесены на более поздний срок.
Лидер правящей партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский и его партнер по коалиции лидер политического объединения «Согласие» Ярослав Говин сообщили об этом в совместном заявлении, опубликованном Польским агентством печати.
По истечении 10 мая и ожидаемой отмены выборов Верховным судом, ввиду того, что они не были проведены, спикер Сейма Республики Польша объявит новые президентские выборы как можно скорее, — говорится в заявлении.
Отмечается, что в связи с эпидемиологической ситуацией, выборы будут проведены по почте.
В заявлении подчеркивается, что решение о переносе выборов было принято «в связи с отказом оппозиции от всех конструктивных предложений».
Напомним, в апреле Сейм Польши принял закон, согласно которому президентские выборы могут состояться путем корреспондентского голосования. Избирателям предстоит самостоятельно или с помощью посредников бросить запечатанный конверт с бюллетенем и заявлением о личном тайном голосовании в специально подготовленный почтовый ящик.