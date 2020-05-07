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Коронавирус в Украине

В Украине сотни новых больных коронавирусом, каждый пятый инфицированный — медик (КАРТА)

7 мая 2020, 09:33
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Коронавирус в Украине диагностирован уже у 13 тыс. 691 человека. Заболели 933 ребенка и 2 тыс. 660 медиков. За последние сутки инфицирование подтвердили у 507 человек, из них 28 детей и 109 медицинских работников. Были госпитализированы 113 новых больных.

За последние сутки зафиксировано 13 летальных случаев, общее количество смертельных случаев среди больных коронавирусом, — 340. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга 7 мая.

В то же время вчера выздоровели 299 пациентов. Общее количество украинцев, переболевших коронавирусом, — 2 тыс. 396, из них 563 медработники. За весь период эпидемии было сделано более 150 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус, из них 7 тыс. — за последние сутки.

Наибольшее количество новых больных было зафиксировано в Одесской и Черновицкой областях — по 63 случая, а также в Днепропетровской области — 58 инфицированных.

Сейчас в Украине такая статистика распространения коронавируса:

  • Винницкая область — 485 случаев;
  • Волынская область — 393 случая;
  • Днепропетровская область — 624 случая;
  • Донецкая область — 89 случаев;
  • Житомирская область — 468 случаев;
  • Закарпатская область — 600 случаев;
  • Запорожская область — 300 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 1055 случаев;
  • Кировоградская область — 403 случая;
  • г. Киев — 1675 случаев;
  • Киевская область — 916 случаев;
  • Львовская область — 595 случаев;
  • Луганская область — 42 случая;
  • Николаевская область — 171 случай;
  • Одесская область — 568 случаев;
  • Полтавская область — 236 случаев;
  • Ровенская область — 817 случаев;
  • Сумская область — 131 случай;
  • Тернопольская область — 951 случай;
  • Харьковская область — 448 случаев;
  • Херсонская область — 146 случаев;
  • Хмельницкая область — 138 случаев;
  • Черновицкая область — 2048 случаев;
  • Черкасская область — 324 случая;
  • Черниговская область — 68 случаев.

Коронавирус в Украине. Карта: ЦОЗ



Отметим, на амбулаторном лечении находятся 9 тыс. 498 пациентов, из них 763 ребенка и 2 тыс. 193 медработника. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 178 человек, в том числе один ребенок и 15 медиков.

Напомним, COVID-19 в мире диагностировали уже у 3,75 млн человек. Умерли почти 264 тыс. инфицированных, вылечились — более 1,24 млн человек.


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