Коронавирус в Украине

https://racurs.ua/n137834-v-ukraine-sotni-novyh-bolnyh-koronavirusom-kajdyy-pyatyy-inficirovannyy-medik-karta.html

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Коронавирус в Украине диагностирован уже у 13 тыс. 691 человека. Заболели 933 ребенка и 2 тыс. 660 медиков. За последние сутки инфицирование подтвердили у 507 человек, из них 28 детей и 109 медицинских работников. Были госпитализированы 113 новых больных.

За последние сутки зафиксировано 13 летальных случаев, общее количество смертельных случаев среди больных коронавирусом, — 340. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга 7 мая.

В то же время вчера выздоровели 299 пациентов. Общее количество украинцев, переболевших коронавирусом, — 2 тыс. 396, из них 563 медработники. За весь период эпидемии было сделано более 150 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус, из них 7 тыс. — за последние сутки.

Наибольшее количество новых больных было зафиксировано в Одесской и Черновицкой областях — по 63 случая, а также в Днепропетровской области — 58 инфицированных.

Сейчас в Украине такая статистика распространения коронавируса:

Винницкая область — 485 случаев;

Волынская область — 393 случая;

Днепропетровская область — 624 случая;

Донецкая область — 89 случаев;

Житомирская область — 468 случаев;

Закарпатская область — 600 случаев;

Запорожская область — 300 случаев;

Ивано-Франковская область — 1055 случаев;

Кировоградская область — 403 случая;

г. Киев — 1675 случаев;

Киевская область — 916 случаев;

Львовская область — 595 случаев;

Луганская область — 42 случая;

Николаевская область — 171 случай;

Одесская область — 568 случаев;

Полтавская область — 236 случаев;

Ровенская область — 817 случаев;

Сумская область — 131 случай;

Тернопольская область — 951 случай;

Харьковская область — 448 случаев;

Херсонская область — 146 случаев;

Хмельницкая область — 138 случаев;

Черновицкая область — 2048 случаев;

Черкасская область — 324 случая;

Черниговская область — 68 случаев.

Отметим, на амбулаторном лечении находятся 9 тыс. 498 пациентов, из них 763 ребенка и 2 тыс. 193 медработника. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 178 человек, в том числе один ребенок и 15 медиков.

Напомним, COVID-19 в мире диагностировали уже у 3,75 млн человек. Умерли почти 264 тыс. инфицированных, вылечились — более 1,24 млн человек.