Коронавірус в Україні

https://racurs.ua/ua/n137834-v-ukrayini-sotni-novyh-hvoryh-na-koronavirus-kojnyy-p-yatyy-infikovanyy-medyk-karta.html

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Коронавірус в Україні діагностований вже у 13 тис. 691 особи. Захворіли 933 дитини та 2 тис. 660 медиків. За останню добу інфікування підтвердили у 507 осіб, із них 28 дітей та 109 медичних працівників. Було госпіталізовано 113 нових хворих.

За останню добу зафіксовано 13 летальних випадків, загальна кількість смертельних випадків серед хворих на коронавірус — 340. Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час онлайн-брифінгу 7 травня.

Водночас вчора одужали 299 пацієнтів. Загальна кількість українців, що перехворіли на коронавірус, — 2 тис. 396, із них 563 медпрацівники. За весь період епідемії було зроблено понад 150 тис. ПЛР-тестів на коронавірус, із них 7 тис. — за останню добу.

Найбільша кількість нових хворих була зафіксована в Одеській та Чернівецькій областях — по 63 випадки, а також на Дніпропетровщині — 58 інфікованих.

Наразі в Україні така статистика поширення коронавірусу:

Вінницька область — 485 випадків;

Волинська область — 393 випадки;

Дніпропетровська область — 624 випадки;

Донецька область — 89 випадків;

Житомирська область — 468 випадків;

Закарпатська область — 600 випадків;

Запорізька область — 300 випадків;

Івано-Франківська область — 1055 випадків;

Кіровоградська область — 403 випадки;

м. Київ — 1675 випадків;

Київська область — 916 випадків;

Львівська область — 595 випадків;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 171 випадок;

Одеська область — 568 випадків;

Полтавська область — 236 випадків;

Рівненська область — 817 випадків;

Сумська область — 131 випадок;

Тернопільська область — 951 випадок;

Харківська область — 448 випадків;

Херсонська область — 146 випадків;

Хмельницька область — 138 випадків;

Чернівецька область — 2048 випадків;

Черкаська область — 324 випадки;

Чернігівська область — 68 випадків.

Зазначимо, на амбулаторному лікуванні перебувають 9 тис. 498 пацієнтів, із них 763 дитини та 2 тис. 193 медпрацівники. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 178 людей, зокрема одна дитина та 15 медиків.

Нагадаємо, коронавірусну хворобу COVID-19 у світі виявили вже у понад 3,75 млн випадків. Померли майже 264 тис. інфікованих, вилікувалися — понад 1,24 млн осіб.