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Коронавірус в Україні

В Україні сотні нових хворих на коронавірус, кожний п’ятий інфікований — медик (КАРТА)

7 тра 2020, 09:33
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Коронавірус в Україні діагностований вже у 13 тис. 691 особи. Захворіли 933 дитини та 2 тис. 660 медиків. За останню добу інфікування підтвердили у 507 осіб, із них 28 дітей та 109 медичних працівників. Було госпіталізовано 113 нових хворих.

За останню добу зафіксовано 13 летальних випадків, загальна кількість смертельних випадків серед хворих на коронавірус — 340. Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час онлайн-брифінгу 7 травня.

Водночас вчора одужали 299 пацієнтів. Загальна кількість українців, що перехворіли на коронавірус, — 2 тис. 396, із них 563 медпрацівники. За весь період епідемії було зроблено понад 150 тис. ПЛР-тестів на коронавірус, із них 7 тис. — за останню добу.

Найбільша кількість нових хворих була зафіксована в Одеській та Чернівецькій областях — по 63 випадки, а також на Дніпропетровщині — 58 інфікованих.

Наразі в Україні така статистика поширення коронавірусу:

  • Вінницька область — 485 випадків;
  • Волинська область — 393 випадки;
  • Дніпропетровська область — 624 випадки;
  • Донецька область — 89 випадків;
  • Житомирська область — 468 випадків;
  • Закарпатська область — 600 випадків;
  • Запорізька область — 300 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1055 випадків;
  • Кіровоградська область — 403 випадки;
  • м. Київ — 1675 випадків;
  • Київська область — 916 випадків;
  • Львівська область — 595 випадків;
  • Луганська область — 42 випадки;
  • Миколаївська область — 171 випадок;
  • Одеська область — 568 випадків;
  • Полтавська область — 236 випадків;
  • Рівненська область — 817 випадків;
  • Сумська область — 131 випадок;
  • Тернопільська область — 951 випадок;
  • Харківська область — 448 випадків;
  • Херсонська область — 146 випадків;
  • Хмельницька область — 138 випадків;
  • Чернівецька область — 2048 випадків;
  • Черкаська область — 324 випадки;
  • Чернігівська область — 68 випадків.

Коронавірус в Україні. Карта: ЦГЗ



Зазначимо, на амбулаторному лікуванні перебувають 9 тис. 498 пацієнтів, із них 763 дитини та 2 тис. 193 медпрацівники. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 178 людей, зокрема одна дитина та 15 медиків.

Нагадаємо, коронавірусну хворобу COVID-19 у світі виявили вже у понад 3,75 млн випадків. Померли майже 264 тис. інфікованих, вилікувалися — понад 1,24 млн осіб.


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