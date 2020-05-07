У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n137831-epidemiya-koronavirusu-naybilsha-kilkist-letalnyh-vypadkiv-sered-ievropeyskyh-krayin-u-brytaniyi.html

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Коронавірусну хворобу COVID-19 у світі виявили вже у понад 3,75 млн випадків. Померли майже 264 тис. інфікованих, вилікувалися — понад 1,24 млн осіб.

Велика Британія стала першою країною Європи, де офіційно померли понад 30 тис. інфікованих. Про це повідомляє Університет Джонса Хопкінса (США).

Загалом у Британії офіційно зафіксовано понад 202,3 тис. випадків коронавірусу — це четвертий показник у світі після США (майже 1,23 млн), Іспанії (понад 220,3 тис.) та Італії (214,4 тис.).

Останнім часом британська влада намагається збільшити кількість тестів на коронавірус, які щодня проводять. Уряд країни заявляв про наміри проводити понад 100 тис. тестів щодня, проте наразі цей показник становить близько 70 тис.

В Італії кількість летальних випадків серед інфікованих коронавірусом осіб також наближається до 30 тис. і наразі становить 29 тис. 684. В Іспанії вже померли понад 25,6 тис. інфікованих, у США — понад 72,6 тис.

Серед сусідів України найбільша кількість інфікованих коронавірусом осіб — у Росії. Там вже зафіксовано майже 166 тис. випадків коронавірусу, померли понад 1,5 тис. інфікованих.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, Єврокомісія нещодавно оприлюднила прогноз щодо наслідків коронавірусної кризи для економіки.