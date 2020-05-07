Кажани легко переносять коронавіруси

https://racurs.ua/ua/n137830-ucheni-vstanovyly-chomu-kajany-ie-djerelom-koronavirusiv.html

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Коронавіруси, такі як атипова пневмонія (SARS-2003), близькосхідний дихальний синдром (MERS), а нещодавно також і SARS-CoV-2, як вважається, виникли у кажанів і згодом передалися людям.

Учені встановили, чому інфікування коронавірусами легко переносять кажани, хоча у людей вони викликають серйозні і часто смертельні захворювання, повідомляє прес-служба Саскачеванського університету (Канада).

Кажани не позбавляються вірусу, проте не хворіють. Ми хотіли зрозуміти, чому вірус MERS не відключає імунну реакцію у кажанів, як це відбувається в людей, — зазначають дослідники.

Дослідження показало, що клітини кажанів та коронавірус виробили важливі взаємні адаптації.

Замість того, щоб вбивати клітини кажана, як вірус робить це з клітинами людини, коронавірус MERS вступає в довгострокові «відносини» з господарем, підтримувані унікальною «суперімунною» системою кажана, зазначають дослідники.

Вважається, що SARS- CoV-2 працює в такий же спосіб, — додають учені.

Виявилося, що при контакті з вірусом MERS клітини кажанів адаптуються не за рахунок виробництва білків, які викликають запалення, що є ознаками захворювання, а за рахунок підтримки природної противірусної відповіді — функції, яка відключається в інших видів, зокрема й у людини.

Одночасно вірус MERS також адаптується до клітин кажана-господаря, дуже швидко мутуючи один специфічний ген.

Працюючи разом, ці адаптації призводять до того, що вірус залишається в кажана, але стає нешкідливим до тих пір, поки щось, наприклад, хвороба або інші стресові фактори, не порушать цю крихку рівновагу.

Учені зазначають, що, ймовірно, стрес, котрий можуть переживати кажани, наприклад, коли їх продають на ринках, — може зіграти роль у поширенні коронавірусу на інші види.

Коли кажани відчувають стрес для їхньої імунної системи, це порушує імуно-вірусний баланс і дозволяє вірусу розмножуватися, — наголошують дослідники.

Нагадаємо, учені виявили вже 14 мутацій коронавірусу SARS-CoV-2.