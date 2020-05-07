Летучие мыши легко переносят коронавирусы

https://racurs.ua/n137830-uchenye-ustanovili-pochemu-letuchie-myshi-yavlyautsya-istochnikom-koronavirusov.html

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Коронавирусы, такие как атипичная пневмония (SARS-2003), ближневосточный дыхательный синдром (MERS), а недавно также и SARS-CoV-2, как считается, возникли у летучих мышей и впоследствии передались людям.

Ученые установили, почему инфицирование коронавирусами легко переносят летучие мыши, хотя у людей они вызывают серьезные и часто смертельные заболевания, сообщает пресс-служба Саскачеванского университета (Канада).

Летучие мыши не избавляются от вируса, однако не болеют. Мы хотели понять, почему вирус MERS не отключает иммунную реакцию у летучих мышей, как это происходит у людей, — отмечают исследователи.

Исследование показало, что клетки летучих мышей и коронавирус выработали важные взаимные адаптации.

Вместо того, чтобы убивать клетки летучей мыши, как вирус делает это с клетками человека, коронавирус MERS вступает в долгосрочные «отношения» с хозяином, поддерживаемые уникальной «суперимунной» системой летучей мыши, отмечают исследователи.

Считается, что SARS- CoV-2 работает таким же образом, — добавляют ученые.

Оказалось, что при контакте с вирусом MERS клетки летучих мышей адаптируются не за счет производства белков, которые вызывают воспаление, что является признаком заболевания, а за счет поддержания естественного противовирусного ответа — функции, которая отключается у других видов, в том числе и у человека.

Одновременно вирус MERS также адаптируется к клеткам летучей мыши-хозяина, очень быстро мутируя один специфический ген.

Работая вместе, эти адаптации приводят к тому, что вирус остается у летучей мыши, но становится безвредным до тех пор, пока что-то, например, болезнь или другие стрессовые факторы, не нарушат эту хрупкое равновесие.

Ученые отмечают, что, вероятно, стресс, который могут переживать летучие мыши, например, когда их продают на рынках, — может сыграть роль в распространении коронавируса на другие виды.

Когда летучие мыши испытывают стресс для их иммунной системы, это нарушает иммуно-вирусный баланс и позволяет вирусу размножаться, — отмечают исследователи.

Напомним, ученые обнаружили уже 14 мутаций коронавируса SARS-CoV-2.