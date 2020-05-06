Найглибша рецесія в історії ЄС: Єврокомісія оприлюднила перший прогноз щодо коронавірусної кризи, фото — The Parliament Magazine

https://racurs.ua/ua/n137813-nayglybsha-recesiya-v-istoriyi-ies-ievrokomisiya-opryludnyla-pershyy-prognoz-schodo.html

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Криза в економіці ЄС стане найглибшої в історії об'єднаної Європи. Єврокомісія заявила, що Євросоюз вступив в глибоку рецесію.

Сьогодні єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні повідомив, що економічний спад в ЄС у 2020 році складе 7,4%, а в країнах єврозони — 7,7%.

Джентілоні підкреслив, що втрати «будуть значнішими, ніж в результаті світової фінансової кризи 2008−2009 років».

Відновлення економіки почнеться тільки в наступному році, однак «воно не дозволить компенсувати спад».

Жодна з країн ЄС не продемонструє зростання в 2020 році. Рівень безробіття в ЄС складе 9%, що приблизно відповідає показникам найбільш важких років періоду кризи 2010−2014 років, — передає слова Джентілоні CNBC.

Інфляцію Єврокомісія прогнозує на рівні 0,3% в 2020 році і 1,6% в 2021 році. Її будуть підігрівати багатомільярдні фінансові вливання, якими уряди країн ЄС будуть підтримувати економіку.

ЄС затвердив програму екстреної допомоги своєї економіки на 540 млрд євро і зараз працює над створенням фонду відновлення (2 трлн євро). Значна частина цих коштів — позички.

Єврокомісія очікувано пророкує найменший збиток Німеччини, цю країну в 2020 році чекає спад на 6,5%, що стане найглибшої рецесією в Німеччині після війни. Але ФРН в значній мірі зможе відновитися в наступному році, якщо її зростання буде відповідати прогнозом ЄК в 5,9%.

Найгірша ситуація в 2020 році чекає найбільш постраждалу від пандемії Італію (спад 9,5%) і Грецію, яка, хоча змогла в значній мірі мінімізувати поширення коронавируса, проте постраждає через слабкість своєї економіки.

В ЄК прогнозують, що світова економіка скоротиться в 2020 році в результаті пандемії коронавірусу на 3% в порівнянні з показниками 2019 року. Це перевищує збиток від світової фінансової кризи 2008−2009 року. Відновлення почнеться тільки в 2021 році.

Єврокомісія зазначає, що економічний спад чекає всі провідні країни світу, за винятком джерела епідемії — Китаю, у якому вже вдалося приборкати пандемію. У 2020 році в Піднебесній очікується зростання економіки на 1%.

Раніше «Ракурс» писав, що у другому кварталі 2020 року карантинні заходи і скорочення глобального попиту призведуть до зниження ВВП України на 11%.