Кризис в Евросоюзе: Еврокомиссия обнародовала первый прогноз последствий коронавируса для экономики, фото — The Parliament Magazine

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Ракурс

Кризис в экономике ЕС станет самым глубоким в ​​истории объединенной Европы. Еврокомиссия заявила, что Евросоюз вступил в глубокую рецессию.

Сегодня еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил, что экономический спад в ЕС в 2020 году составит 7,4%, а в странах еврозоны — 7,7%.

Джентилони подчеркнул, что потери «будут более значительными, чем в результате мирового финансового кризиса 2008−2009 годов».

Восстановление экономики начнется только в следующем году, однако «оно не позволит компенсировать спад».

Ни одна из стран ЕС не продемонстрирует рост в 2020 году. Уровень безработицы в ЕС составит 9%, что примерно соответствует показателям наиболее трудных лет периода кризиса 2010−2014 годов, — передает слова Джентилони CNBC.

Инфляцию Еврокомиссия прогнозирует на уровне 0,3% в 2020 году и 1,6% в 2021 году. Ее подогреют многомиллиардные финансовые вливания, которыми правительства стран ЕС будут поддерживать экономику.

ЕС утвердил программу экстренной помощи своей экономики на 540 млрд евро и сейчас работает над созданием фонда восстановления (2 трлн евро). Значительная часть этих средств — ссуды.

Еврокомиссия ожидаемо предсказывает наименьший ущерб Германии. Эту страну в 2020 году ждет спад на 6,5%, что станет самой глубокой рецессией в Германии после войны. Но ФРГ в значительной степени сможет восстановиться уже в следующем году, если ее рост будет соответствовать прогнозу ЕК в 5,9%.

Самая худшая ситуация в 2020 году ждет наиболее пострадавшую от пандемии Италию (спад 9,5%) и Грецию, которая, хотя смогла в значительной степени минимизировать распространение коронавируса, однако пострадает из-за слабости своей экономики.

В ЕК прогнозируют, что мировая экономика сократится в 2020 году в результате пандемии коронавируса на 3% по сравнению с показателями 2019 года. Это превышает ущерб от мирового финансового кризиса 2008−2009 года. Восстановление начнется только в 2021 году.

Еврокомиссия отмечает, что экономический спад ждет все ведущие страны мира, за исключением источника эпидемии — Китая, в котором уже удалось обуздать пандемию. В 2020 году в Поднебесной ожидается рост экономики на 1%.

Ранее «Ракурс» писал, что во втором квартале 2020 года карантинные мероприятия и сокращение глобального спроса приведут к снижению ВВП Украины на 11%.