Справа «чорних лісорубів». Фото: прокуратура Харківщини

https://racurs.ua/ua/n137812-sprava-chornyh-lisorubiv-na-harkivschyni-policeyske-kerivnyctvo-vymagalo-100-tys-grn.html

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У Харківській області керівництво одного відділів поліції викрили у «кришуванні» так званих чорних лісорубів.

Вже повідомлено про підозру керівнику одного з відділів поліції за фактом перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки, приймання участі у координуванні незаконної діяльності щодо незаконної порубки лісу, усуненні перешкод з порубки та транспортування лісу, а також вимагання та отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 246 КК України), його тимчасовому заступнику за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України), оперуповноваженому за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України) та старшому інспектору з ювеніальної превенції за фактом незаконної порубки, перевезення лісу, що спричинило тяжкі наслідки (ч.4 ст. 246 КК України). Про це повідомила прес-служба прокуратори області.

Правоохоронці встановили, що ці силовики вимагали від «чорних лісорубів» 100 тис. грн хабара. За ці кошти вони обіцяли закрити очі на те, що зловмисники нищать ліс. Поліцейські отримали першу частину хабара у розмірі 1 тис. 700 дол.

Нагадаємо, у квітні 2020 року в Харківській області групу поліцейських викрили у «кришуванні» незаконної порубки деревини. Тоді про підозру повідомили 15 особам: чотирьом співробітникам Валківського відділу поліції 11 мешканцям Харківської та інших областей за фактом порубки лісу, що спричинило тяжкі наслідки.

Слідчі вважають, що мешканець Зміївського району області у період 2018−2020 років створив групу із понад 30 осіб, котра здійснювала незаконну порубку дерев на території Валківського та інших районів області з метою подальшої реалізації. Зловмисники могли завдати державі збитків на суму близько 300 млн грн.