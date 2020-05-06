Дело «черных лесорубов»: на Харьковщине полицейское руководство требовало 100 тыс. грн за молчание (ФОТО, ВИДЕО)

Дело «черных лесорубов». Фото: прокуратура Харьковщины

https://racurs.ua/n137812-delo-chernyh-lesorubov-na-harkovschine-policeyskoe-rukovodstvo-trebovalo-100-tys-grn.html

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В Харьковской области руководство одного отделов полиции уличили в «крышевании» так называемых черных лесорубов.

Уже сообщено о подозрении руководителю одного из отделов полиции по факту превышения служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшее тяжкие последствия, принятие участия в координировании незаконной деятельности по незаконной порубке леса, устранении препятствий из рубки и транспортировки леса, а также вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 246 УК Украины), его временному заместителю по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины), оперуполномоченному по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и старшему инспектору по ювенальной превенции по факту незаконной порубки, перевозки леса, повлекшее тяжкие последствия (ч.4 ст. 246 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.

Правоохранители установили, что эти силовики требовали от «черных лесорубов» 100 тыс. грн взятки. За эти средства они обещали закрыть глаза на то, что злоумышленники уничтожают лес. Полицейские получили первую часть взятки в размере 1 тыс. 700 долл.

Напомним, в апреле 2020 года в Харьковской области группу полицейских уличили в «крышевании» незаконной порубки древесины. Тогда о подозрении сообщили 15 лицам: четырем сотрудникам Валковского отдела полиции и 11 жителям Харьковской и других областей по факту порубки леса, повлекшее тяжкие последствия.

Следователи считают, что житель Змиевского района области в период 2018—2020 годов создал группу из более чем 30 человек, которая осуществляла незаконную порубку деревьев на территории Валковского и других районов области с целью дальнейшей реализации. Злоумышленники могли нанести государству ущерб на сумму около 300 млн грн.