Вырубка лесов в Украине. Фото: Pixabay

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Ракурс

В конце апреля на Украину, сражающуюся с эпидемией коронавирусной инфекции, обрушилась еще одна беда — лесные пожары, охватившие Житомирскую область. Горело более 4 тыс. га леса, ущерб уже оценили в 25 млн долл. Пик пожаров пришелся на конец апреля, но даже в эти выходные на Житомирщине продолжали тушить очаги тления древесины, сообщила пресс-служба ГСЧС. Так, в воскресенье, 3 мая, были ликвидированы три новых очага возгорания. Казалось бы, при чем здесь вырубка лесов?

О причинах масштабных лесных пожаров не рассуждал только ленивый. Две главные версии, выдвигаемые «диванными экспертами», — дурость местных крестьян, сжигающих прошлогоднюю траву, и некие тайные диверсионные вылазки врагов, поджигающих леса. Впрочем, на совещании в Житомирской ОГА при участии министра развития общин и территорий Алексея Чернышова была выдвинута и более экзотическая версия — повреждение электропроводов, на которые упало дерево, плюс сильный ветер. Эту предполагаемую причину трагедии озвучил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко на своей странице в фейсбуке.

Однако есть еще одна версия, куда более неприятная и, увы, весьма правдоподобная: леса на Житомирщине горят не из-за глупости или происков неведомых врагов. Огонь нужен для того, чтобы скрыть масштабные хищения и прикрыть разветвленную коррупционную схему по вырубке лесов, действующую уже не один год.

Поэтому начнем издалека.

Всего лишь «незаконная вырубка лесов»

В 2007 году на Житомирщине было создано ООО «Коростенский индустриальный парк», разместившееся на 50 га территории местного аэродрома. Немного позднее украинский олигарх Леонид Юрушев построил на этой территории деревообрабатывающий завод, производящий плиты МДФ и ламинат. До этого ламинат в основном импортировался в Украину, так что дело было затеяно хорошее. Место для реализации бизнес-проекта выбрано идеально: в Коростене расположен крупный железнодорожный узел, а Житомирская область богата лесами.

Первый скандал вокруг завода возник весной 2012 года, когда выбросы предприятия вызвали массовую гибель рыбы в реке Уж, а экологи потребовали немедленно установить на нем новые очистные сооружения. Проблема благополучно разрешилась, завод работает, три года назад большую часть акций выкупила некая кипрская компания, входящая в международную группу Kronospan.

Все было бы прекрасно, если бы не одно «но» — именно с заводом МДФ местные жители связывают масштабные незаконные вырубки лесов. С 2015 года они обращались с этой проблемой к Василию Яницкому, депутату ВР VIII созыва, зампредседателя парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия, а он, в свою очередь, обращался к первым лицам государства.

«Массовое уничтожение леса в Коростенском и ряде других смежных с ним районов Житомирской области по времени совпало с введением в эксплуатацию Коростенского завода по производству древесно-волокнистой плиты (МДФ), — сообщает Василий Яницкий в обращении к тогдашнему премьер-министру Владимиру Гройсману по поводу незаконной вырубки лесов. — Местные жители связывают эти факты между собой и считают, что незаконно вырезанный (а фактически — украденный) лес главным образом поставляется на указанное предприятие для дальнейшей его переработки».

Схема по вырубке лесов, возможная только с согласия Минагрополитики, руководства правоохранительных структур, первых лиц местного самоуправления, была налажена еще при президентстве Януковича и благополучно продолжала действовать и после Революции достоинства. Более того — приобрела еще больший размах.

«По неофициальной информации, полученной от работников Коростенского лесничества, на территории района только в 2015 году незаконно было вырезано более 40 га леса. По некоторым оценкам специалистов, если вырезка леса только для нужд Коростенского завода по производству древесно-волокнистой плиты будет продолжаться такими темпами, как сейчас, то это приведет к полному уничтожению «строевого» леса на территории Коростенского района уже в ближайшие 15 лет. Это будет иметь тяжелые экологические последствия для этого региона, который и так пострадал от аварии на Чернобыльской АЭС. Но дело в том, что такая вырезка леса наблюдается не только на территории Коростенского, но и других районов вокруг Коростеня», — продолжает Василий Яницкий.

Депутат обращался с запросами к первым лицам в Генпрокуратуре, Министерстве внутренних дел и СБУ. СБУ переправила письмо в МВД. Министр Аваков сообщил, что возбуждено уголовное производство по ст. 24 УК (незаконная вырубка лесов), а вот следов пожаров не выявлено.

Такой ответ вызвал у депутата некоторый шок: ведь к обращениям были приложены реальные фото уничтоженного огнем леса. Бессменный министр сообщил о том, что имеет место «ненадлежащее выполнение служебных обязанностей» со стороны руководства лесхоза, а по фактам пожаров возбуждено дело по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность). Кроме того, возбуждены десятки дел по фактам незаконной вырубки лесов (из которых до суда дошло аж два). Такие результаты, по мнению депутата, могут свидетельствовать об одном: сами проверяющие были «в доле».

Косвенно об этом свидетельствовал и тот факт, что люди, раньше вывозящие лес под покровом ночи, перестали скрываться и стали делать это средь бела дня (что, кстати, и дало местным жителям возможность зафиксировать номера автомобилей).

«Нарушений требований законодательства не установлено»

Летом 2018 года народный депутат снова обращается к премьеру Гройсману в надежде, что анонсированная 18 июля 2018 года проверка хозяйственной деятельности всех лесхозов Украины принесет результаты и на этот раз Государственная аудиторская служба, Государственная фискальная служба, Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра совместно с Национальной полицией наконец разберутся с налаженной схемой незаконной массовой вырубки лесов.

«Речь идет о сотнях гектаров леса, а значит, о десятках, а возможно, и сотнях миллионов гривен, которые не попадают в государственный бюджет, а исчезают в карманах дельцов», — пишет Василий Яницкий. По его мнению, речь идет о краже имущества в особо крупных размерах, организованной преступной группой, завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, и замешаны в этом высокопоставленные чиновники Министерства аграрной политики и продовольствия вкупе с местными органами самоуправления.

Премьер ответил, что никто не планировал проверять лесхозы Коростенского района, потому что на экспорт оттуда шло совсем немного леса (а самой большой проблемой был именно незаконный экспорт лесного сырья). Но тем не менее, Госаудитслужба включит лесхозы Житомирщины в план проверок на IV квартал 2018 года.

Аудиторская служба отвечает, что по результатам проверок с ноября 2018 по март 2019 года «случаев лесных пожаров на землях, находящихся в пользовании ГП «Коростенский лесхоз АПК», не зафиксировано. Что касается рубок и вывоза леса вокруг сел Сарновичи, Берестовец, Дидковичи и хутора В. Тартак, то в целом ГП «Коростенское лесоохотничье хозяйство» и ГП «Коростенский лесхоз АПК» в соответствующих лесничествах провели рубки ухода и главного пользования на площади 390 га. При этом нарушений требований законодательства не установлено.

В то же время непосредственно ГП «Коростенское лесоохотничье хозяйство» установило 52 случая незаконных рубок леса, которыми причинен материальный ущерб (убытки) лесу на сумму 4,2 млн грн. По упомянутым фактам предприятие направило соответствующие материалы в правоохранительные органы, по результатам рассмотрения которых открыто 35 уголовных производств.

Аналогичные факты выявило ГП «Коростенский лесхоз АПК», где лесная охрана задокументировала 79 случаев незаконных рубок леса, которыми причинен материальный ущерб (убытки) лесу на сумму более 639 тыс. грн. Материалы направлены в правоохранительные органы, по результатам рассмотрения которых открыто 67 уголовных производств».

Новые обращения в Генпрокуратуру тоже не принесли результатов — они просто переправлялись в МВД.

Министерство экологии и природных ресурсов Украины, куда тоже обращался депутат Яницкий, отправило запрос в Госэкоинспекцию, а уже оттуда депутат получил ответ, что выявлены какие-то смешные «незаконные рубки неустановленными лицами», материалы переданы в местную полицию.

Василий Яницкий снова пишет депутатское обращение на имя премьер-министра, все-таки надеясь на конструктивный ответ. Одним словом, все выглядело так: аудит ничего особо страшного не находил, обращения в высокие инстанции в итоге попадали в местную полицию, которая открывала уголовные производства о «вырубке леса неустановленными лицами», а потом тихо сливала дела.

Чем это закончилось? А ничем. Летом прошлого года состоялась перезагрузка Верховной Рады, на том депутатские запросы о незаконных вырубках лесов на Житомирщине и закончились. А в конце апреля случился масштабный пожар.

…В украинских СМИ недавно появились данные портала Global Forest Watch, который анализировал мировую тенденцию исчезновения лесов в 2011‒2018 годах. Любопытно, что самые большие вырубки лесов в Украине происходят не в Карпатах, как думают многие. На первом месте — Житомирская область. За ней следуют Ровенская и Киевская области.