В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n137831-epidemiya-koronavirusa-naibolshee-kolichestvo-letalnyh-sluchaev-sredi-evropeyskih-stran.html

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Коронавирусную болезнь COVID-19 в мире обнаружили уже в более чем 3,75 млн случаев. Умерли почти 264 тыс. инфицированных, вылечились — более 1,24 млн человек.

Великобритания стала первой страной Европы, где официально умерли более 30 тыс. инфицированных. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса (США).

Всего в Британии официально зафиксированы более 202,3 тыс. случаев коронавируса — это четвертый показатель в мире после США (почти 1,23 млн), Испании (более 220,3 тыс.) и Италии (214,4 тыс.).

В последнее время британские власти пытаются увеличить количество тестов на коронавирус, которые ежедневно проводят. Правительство страны заявлял о намерениях проводить более 100 тыс. тестов ежедневно, однако сейчас этот показатель составляет около 70 тыс.

В Италии количество летальных случаев среди инфицированных коронавирусом лиц также приближается к 30 тыс. и сейчас составляет 29 тыс. 684. В Испании уже умерли более 25,6 тыс. инфицированных, в США — более 72,6 тыс.

Среди соседей Украины наибольшее количество инфицированных коронавирусом людей — в России. Там уже зафиксированы почти 166 тыс. случаев коронавируса, умерли более 1,5 тыс. инфицированных.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, Еврокомиссия недавно обнародовала прогноз последствий коронавирусного кризиса для экономики.