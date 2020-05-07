Общественный транспорт в Украине. Фото: Слово и Дело

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Карантин в Украине введен до 22 мая, однако определенные ограничения могут быть сняты и позже. В частности, это касается работы общественного транспорта. Даже после снятия ограничений он будет работать по новым правилам.

В период до 22 мая он будет работать в ограниченном режиме, как и сейчас. После 22 мая общественным транспортом сможет пользоваться более широкий круг украинцев. Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире «Сніданку з 1+1».

По его словам, после снятия ограничений весь транспорт будет функционировать «в рамках новой реальности». Это означает, что будет введен тотальный масочный режим, в местах большого скопления людей введут температурный скрининг, а сам транспорт будут усиленно дезинфицировать.

В то же время в Министерстве инфраструктуры не знают, когда заработает метро. По словам Криклия, ситуация с запуском метрополитена сложнее, чем с общественным транспортом. Сейчас ведомство решает, как можно будет контролировать в метро количество лиц, которые зашли в вагон. Организация такого процесса проверки требует определенного времени, поэтому к запуску метро в Украине с 22 мая просто не готовы.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что из-за ослабления карантина со следующего понедельника количество мест в общественном транспорте необходимо увеличить.