Медреформа 2020: Минздрав хочет не допустить массовых забастовок и увольнений медиков

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Медицинская реформа 2020 года, второй этап которой стартовал 1 апреля, а затем был приостановлен, может спровоцировать массовые забастовки украинских медработников. Министр здравоохранения Максим Степанов опасается закрытия 332 больниц и увольнения 50 тыс. медиков.

Когда я пришел в Минздрав, мы начали делать аудит тех процессов, которые начались с 1 апреля. Мы увидели, что на грани полного закрытия оказались 332 больницы, которые вступили во второй этап медреформы… Под увольнение попадут 50 тыс. медработников, которые сегодня, в частности, ведут борьбу с коронавирусной инфекцией. Я считаю, что такая реформа не несет ничего хорошего, ни для пациентов, ни для врачей, — заявил глава Минздрава в интервью каналу «Украина 24»

Перед началом второго этапа медреформы каждая больница должна была заключить декларацию с Национальной службой здравоохранения и научиться работать автономно. По словам Степанова, государству надо было подготовить все лечебные учреждения Украины к переходу на новую модель работы и финансирования.

Этот процесс невозможно сделать за месяц. Обновленные условия, в которых больницы должны были работать, они получили месяц-полтора назад. И то, что мы увидели по результатам аудита: закрытие больниц и увольнение сотрудников, что уже происходит. Я четко понял, что если это будет продолжаться — увольнение медработников станет массовым… Забастовки медиков по всей стране стали бы просто ежедневными, — отметил Степанов.

Он также привел пример с Запорожской областью, где в результате изменения финансирования из 154 бригад скорой осталось бы 110. По мнению министра, сроки подготовки больниц к работе в новом формате финансирования оказались недостаточными.

Нас ждет настоящее реформирование медицины, чтобы мы достигли той цели, которой хотим. Мы хотим иметь качественную и доступную медицину,. когда мы звоним «103» и уверены, что «скорая» приедет за 10−20 мин… и довезет нас в больницу, в которой нам предоставят 100% качественную медицинскую помощь и будут бороться за нашу жизнь, — сказал Степанов.





Напомним, глава «медицинского» комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий рассказал, что президент Владимир Зеленский не давал поручений об отмене второго этапа медицинской реформы в Украине, а речь шла лишь об «исправлении просчетов».

По словам Зеленского, второй этап медреформы Ульяны Супрун не предусматривает достаточного финансирования экстренной помощи, многопрофильных больниц, онкологических центров, госпиталей для ветеранов, большинства детских больниц, психиатрической и туберкулезной служб.