Кадр из видеозаписи инцидента

https://racurs.ua/n137848-strelba-dlya-socsetey-v-dnepre-podrostok-vo-vremya-internet-translyacii-otkryl-ogon-po-prohojim.html

Ракурс

Стрельбу по прохожим устроил из окна своего дома 15-летний подросток в Днепре.

Злоумышленник в это время вел прямую трансляцию в одной из соцсетей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

На видеозаписи этого инцидента можно увидеть, что несовершеннолетний стрелок, ведя огонь, в частности, угрожает «вынести мозги».

Инцидент произошел вчера около 16.30. Очевидцы рассказали правоохранителям, которые прибыли по вызову, что слышали стрельбу возле одного из домов на улице Привокзальной.

В результате стрельбы пострадавших нет.

По информации источников издания «Информатор», подозреваемый не хотел открывать патрульным двери в квартиру, однако его брат, который вошел в подъезд, все же уговорил стрелка впустить патрульных.

Оказалось, что подросток находился в нетрезвом состоянии, а стрельбу вел из травматического пистолета, принадлежащего его отцу.

Подростка вывели на улицу, там он стал ругаться и угрожать полиции, пытался ударить милиционера и утверждал, что не понесет ответственность за свои действия, — отмечает издание.

У подъезда дома обнаружили 18 гильз. По информации издания, подросток уже не впервые устраивает такую ​​стрельбу.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Также решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетнего стрелка к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, летом 2018 года в Днепре нетрезвые хулиганы устроили стрельбу из карабина по случаю дня рождения. В результате одна из пуль попала в девушку, стоявшую за 500 м от места стрельбы.