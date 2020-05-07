Кадр з відеозапису інциденту

https://racurs.ua/ua/n137848-strilyanyna-dlya-socmerej-u-dnipri-pidlitok-pid-chas-internet-translyaciyi-vidkryv-vogon.html

Ракурс

Стрілянину по перехожих влаштував з вікна свого помешкання 15-річний підліток у Дніпрі.

Зловмисник у цей час вів пряму трансляцію в одній із соцмереж. Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.

На відеозаписі цього інциденту можна побачити, що неповнолітній стрілок, ведучи вогонь, зокрема, погрожує «винести мізки».

Інцидент стався вчора близько 16.30. Очевидці розповіли правоохоронцям, які прибули за викликом, що чули стрілянину біля одного з будинків на вулиці Привокзальній.

Внаслідок стрілянини постраждалих немає.

За інформацією джерел видання «Інформатор», підозрюваний не хотів відкривати патрульним двері до квартири, проте його брат, який увійшов до під’їзду, все ж вмовив стрілка впустити патрульних.

Виявилося, що підліток перебував у нетверезому стані, а стрілянину вів із травматичного пістолета, що належить його батькові.

Підлітка вивели на вулицю, там він став лаятися і погрожувати поліції, намагався вдарити правоохоронця і стверджував, що не понесе відповідальність за свої дії, — зазначає видання.

Біля під’їзду будинку виявили 18 гільз. За інформацією видання, підліток вже не вперше влаштовує таку стрілянину.

Відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу. Також вирішується питання про притягнення батьків неповнолітнього стрілка до адміністративної відповідальності за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, влітку 2018 року в Дніпрі нетверезі хулігани влаштували стрілянину з карабіну з нагоди дня народження. В результаті одна з куль влучила у дівчину, що стояла за 500 м від місця стрілянини.