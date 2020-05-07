Поляки все ж проголосують за президента поштою, але дата виборів невідома, фото — НВ

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Ракурс

Вибори президента у Польщі відбудуться дистанційно, за допомогою пошти.

Парламент Польщі 7 травня подолав вето, яке раніше наклав на рішення про проведення виборів президента країни поштою, повідомляє RMF 24.

У четвер в Сеймі (нижній палаті парламенту) правляча партія «Право і справедливість» (ПіС) знайшла 236 голосів проти сенатської заборони. Натомість вето підтримали 213 депутатів, а 11 утрималися. Тепер закон повинен затвердити президент.

Після цього в Польщі можна буде організувати вибори глави держави за допомогою пошти без необхідності відвідування виборчих комісій. Водночас вибори президента, які планувалися провести 10 травня, не відбудуться. Державна виборча комісія не підготувала все необхідне для проведення традиційних виборів, а робота над законом про волевиявлення поштою затягнулася до 7 травня.

Учора лідер ПіС Ярослав Качинський, а також його партнер по коаліції, лідер політичного об'єднання «Угода» Ярослав Говін поінформували про те, що знайшли рішення, яке «гарантує полякам можливість брати участь у демократичних виборах».

Після 10 травня і передбачуваного визнання Верховним судом виборів такими, що не відбулися, спікер Сейму оголосить про нові президентських виборах в найближчий можливий термін.

Польські ЗМІ пишуть, що голосування організують в червні. Повноваження чинного глави держави Анджея Дуди закінчуються влітку 2020 року.

У квітні Сейм Польщі ухвалив закон, згідно з яким президентські вибори можуть відбутися шляхом кореспонденційного голосування. Виборцям потрібно буде самостійно або за допомогою посередників кинути запечатаний конверт із бюлетенем та заявою про особисте таємне голосування у спеціально підготовлену поштову скриньку.