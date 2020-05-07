Поляки все же проголосуют за президента по почте, но дата выборов неизвестна, фото — НВ

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Ракурс

Выборы президента в Польше состоятся дистанционно, с помощью почты.

Парламент Польши 7 мая преодолел вето, которое ранее наложил на решение о проведении выборов президента страны по почте, сообщает RMF 24.

В четверг в Сейме (нижней палате парламента) правящая партия «Право и справедливость» (ПиС) нашла 236 голосов против сенатского запрета. Вето поддержали 213 депутатов, а 11 воздержались. Теперь закон должен утвердить президент.

После этого в Польше можно будет организовать выборы главы государства посредством почты без необходимости посещения избирательных комиссий. В то же время выборы президента, которые планировались провести 10 мая, не состоятся. Государственная избирательная комиссия не подготовила все необходимое для проведения традиционных выборов, а работа над законом о волеизъявлении по почте затянулась до 7 мая.

Вчера лидер ПиС Ярослав Качиньский, а также его партнер по коалиции, лидер политического объединения «Соглашение» Ярослав Говин рассказали, что нашли решение, которое «гарантирует полякам возможность участвовать в демократических выборах».

После 10 мая и предполагаемого признания Верховным судом выборов такими, которые не состоялись, спикер Сейма объявит о новых президентских выборах в ближайший возможный срок.

Польские СМИ пишут, что голосование организуют в июне. Полномочия действующего главы государства Анджея Дуды заканчиваются летом 2020 года.

В апреле Сейм Польши принял закон, который разрешил проводить президентские выборы путем корреспондентского голосования. Избирателям предстоит самостоятельно или с помощью посредников бросить запечатанный конверт с бюллетенем и заявлением о личном тайном голосовании в специально подготовленный почтовый ящик.