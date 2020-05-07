Тесты на коронавирус

https://racurs.ua/n137846-ukraincev-pered-gospitalizaciey-ili-operaciey-budut-besplatno-proveryat-na-koronavirus-minzdrav.html

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Тесты на коронавирус бесплатно будут делать пациентам, которым необходима операция или госпитализация. Проверка таких пациентов на инфицирование коронавирусом обязательна.

Такие тестирования будут делаться по определенному алгоритму, разработанному Министерством здравоохранения. Об этом 7 мая сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга.

Так, согласно разработанному алгоритму, тестирование пациента, который нуждается в госпитализации, будет делать дома специальная бригада врачей. После этого больной будет находиться на самоизоляции у себя дома в течение двух-трех дней. Если тест покажет отрицательный результат, то пациента госпитализируют в больницу, где будут оказывать ему помощь.

Такие действия были введены для предотвращения распространения COVID-19 внутри медицинских учреждений.

Отметим, Кабинет министров Украины разрешил проводить плановые операции во время карантина на своем заседании 4 мая. По словам главы Минздрава, сейчас наибольшая потребность в операциях есть по кардиохирургическим и онкологическим направлениям.

Напомним, по состоянию на утро 7 мая коронавирус в Украине диагностирован уже у 13 тыс. 691 человека. Заболели 933 ребенка и 2 тыс. 660 медиков. За последние сутки инфицирования подтвердили у 507 человек, из них 28 детей и 109 медицинских работников.