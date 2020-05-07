Тести на коронавірус

https://racurs.ua/ua/n137846-ukrayinciv-pered-gospitalizaciieu-chy-operaciieu-bezoplatno-pereviryatymut-na-koronavirus-moz.html

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Тести на коронавірус безоплатно робитимуть пацієнтам, яким необхідна операція чи госпіталізація. Перевірка таких пацієнтів на інфікування коронавірусом є обов’язковою.

Такі тестування робитимуться за певним алгоритмом, розробленим Міністерством охорони здоров’я. Про це 7 травня розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час онлайн-брифінгу.

Так, згідно з розробленим алгоритмом, тестування пацієнта, який потребує госпіталізації, робитиме вдома спеціальна бригада лікарів. Після цього хворий перебуватиме на самоізоляції у себе вдома протягом двох-трьох днів. Якщо тест покаже негативний результат, то пацієнта госпіталізують до лікарні, де надаватимуть йому допомогу.

Такі дії були запроваджені для унеможливлення розповсюдження COVID-19 в середині медичних закладів.

Зазначимо, Кабінет міністрів України дозволив проводити планові операції під час карантину на своєму засіданні 4 травня. За словами очільника МОЗ, зараз найбільша потреба в операціях є за кардіохірургічним та онкологічним напрямами.

Нагадаємо, станом на ранок 7 травня коронавірус в Україні діагностований вже у 13 тис. 691 особи. Захворіли 933 дитини та 2 тис. 660 медиків. За останню добу інфікування підтвердили у 507 осіб, із них 28 дітей та 109 медичних працівників.