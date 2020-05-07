Медична реформа 2020: МОЗ хоче не допустити масових страйків українських медиків

https://racurs.ua/ua/n137849-stepanov-pobouietsya-masovyh-straykiv-medykiv-cherez-nedoskonalu-medreformu-suprun.html

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Медична реформа 2020 року, другий етап якої стартував 1 квітня, а згодом був призупинений, може спровокувати масові страйки українських медпрацівників. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов побоюється закриття 332 лікарень та звільнення 50 тис. медиків.

Коли я прийшов у МОЗ, ми почали робити аудит тих процесів, які розпочалися з 1 квітня. Ми побачили, що на межі повного закриття опинилися 332 лікарні, які вступили у другий етап медреформи… Під звільнення потраплять 50 тис. медпрацівників, які сьогодні, зокрема, ведуть боротьбу з коронавірусною інфекцією. Я вважаю, що така реформа не несе нічого доброго, ані для пацієнтів, ані для лікарів, — заявив глава МОЗ в інтерв’ю каналу «Україна 24»

Перед початком другого етапу медреформи кожна лікарня повинна була укласти декларацію з Національною службою охорони здоров’я та навчитися працювати автономно. За словами Степанова, держава повинна була підготувати усі лікарняні заклади України до переходу на нову модель роботи і фінансування.

Цей процес неможливо зробити за місяць. Оновлені умови, в яких лікарні мають працювати, вони отримали за місяць-півтора. І те, що ми побачили за результатами аудиту: закриття лікарень і звільнення працівників, яке вже відбувається. Я чітко зрозумів, що якщо це триватиме — звільнення медпрацівників стане масовим… Страйки медиків по всій країні стали б просто щоденними, — зауважив Степанов.

Він також навів приклад із Запорізькою областю, де внаслідок зміни фінансування з 154 бригад швидкої залишилось би 110. На думку міністра, термінів підготовки лікарень до нової системи фінансування виявилося недостатньо.

Нас чекає справжнє реформування медицини, щоб ми досягли тієї мети, якої хочемо. Ми хочемо мати якісну і доступну медицину,. коли ми телефонуємо «103» і впевнені, що швидка приїде за 10−20 хв… і довезе нас до лікарні, в якій нам нададуть 100% якісну медичну допомогу і боротимуться за наше життя, — сказав Степанов.





Нагадаємо, голова «медичного» комітету Верховної Ради Михайло Радуцький розповів, що президент Володимир Зеленський не давав доручень щодо скасування другого етапу медичної реформи в Україні, а йшлося лише про «виправлення прорахунків».

За словами Зеленського, другий етап медреформи Уляни Супрун не передбачає належного фінансування екстреної допомоги, багатопрофільних лікарень, онкологічних центрів, госпіталів для ветеранів, більшості дитячих лікарень, психіатричної та туберкульозної служб.