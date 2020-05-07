Карантин в Одессе завершен, потому что его невозможно контролировать, фото — Лига

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Ракурс

Карантин в Одессе завершен. Мэр города Геннадий Труханов сделал такое заявление, учитывая текущее положение дел в Одессе и возможности силовиков по контролю соблюдения гражданами карантинных ограничений.

Мы планируем сделать послабления. Мы сейчас проводили комиссию, посчитали все цифры. Фактически я могу вам сказать, что карантин в Одессе закончен, — рассказал мэр в интервью «Стране».

Труханов обрушился с критикой на правительство. Он объяснил, что ограничительные меры, которые сейчас действуют в стране, никто не может контролировать. Кроме того, проблемой является накопление нормативных актов Кабмина, которые либо противоречат друг другу, либо нечетко формулируют решения.

Найти эту грань — кому можно работать, а кому нельзя, — вообще невозможно. Мы говорим людям «это и это нельзя», а сегодня я услышал новость, что областной штаб, который был создан по просьбе президента для противодействия распространению коронавируса, прекращает работать, — заявил Труханов.

Он отметил, что правительство разрешило прогулки в парках, скверах, но забыло прописать условия посещения пляжей. Между тем в субботу и воскресенье в Одессе они заполнены людьми.

Если мы что-то запретили, мы должны иметь возможность это проконтролировать. Я сразу сказал, что полиция не справится. У них нет ни сил, ни людей, ни средств, — сообщил мэр.

Труханов считает, что в Одессе «на этот карантин смотрят со смехом», а «люди уже смеются над нами».

Другая противоречивая юридическая ситуация сложилась, например, с открытием рынков.

Мы приходим на рынок и приказываем закрыться. А к нам выходит юротдел: вот документы Кабмина, которыми мы руководствуемся, а все остальное носит рекомендательный характер. У нас соблюдаются санитарные нормы. Почему мы должны закрываться? — сказал мэр.

Ранее «Ракурс» сообщал, что прошлый уикенд в Одессе был уже фактически без карантина, поскольку многие торговые точки в курортных районах города открылись, а люди не соблюдали гигиенических ограничений. В то же время в конце прошлой недели Одесская область была лидером по количеству новых больных COVID-19.